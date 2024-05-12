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Обрушение жилого дома в Белгороде. Губернатор возложил ответственность на ВСУ

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Утром 12 мая в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома на улице Щорса. Это произошло после массированного обстрела города со стороны ВСУ, заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, весь подъезд с десятого по первый этаж обрушился в результате прямого попадания снаряда. На видео с камер наружного наблюдения видно, что подъезд рушится после взрыва в нижней части дома. Во время разбора завалов произошло повторное обрушение — обломками крышы накрыло нескольких спасателей. По последним данным, пострадали 19 человек.
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