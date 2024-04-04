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На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео очевидцев Погибли 10 человек, больше тысячи пострадали

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У восточного побережья Тайваня 3 апреля произошло землетрясение магнитудой 7,4 — сильнейшее за последние 25 лет. По последним данным, в результате землетрясения погибли 10 человек, 1067 человек пострадали. Многие жители Тайваня оказались заблокированы в своих квартирах в многоэтажных домах, но большинство самих зданий выдержали землетрясение и последовавшую за ним серию афтершоков. В целом, отмечает Reuters, Тайвань продемонстрировал хорошую подготовку к подобным стихийным бедствиям, системы предупреждений об опасности сработали вовремя, была оперативно проведена эвакуация и развернуты спасательные работы. Кроме того, после предыдущего сильнейшего землетрясения, произошедшего в 1999 году, строительные нормы были пересмотрены для повышения сейсмоустойчивости.
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