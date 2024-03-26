Перейти к материалам
Поддержать
новости

«Это выглядело как сцена из боевика» В Балтиморе контейнеровоз снес автомобильный мост

1 минута
В Балтиморе, штат Мэриленд, контейнеровоз «Дали» в ночь на 26 марта врезался в опору моста Фрэнсиса Скотта Ки. Из-за столкновения мост обрушился, несколько автомобилей упали в воду. Двух человек удалось спасти, семеро числятся пропавшими без вести. «Вы и подумать не могли, что увидите, как на самом деле рушится мост Ки. Это выглядело как какая-то сцена из боевика», — сказал мэр Балтимора Брэндон Скотт, добавив, что произошедшее — «немыслимая трагедия». Причины произошедшего пока не сообщаются. Контейнеровоз шел из Балтимора на Шри-Ланку, известно, что на мостике в момент столкновения штатно несли вахту два члена экипажа. Есть ли пострадавшие на «Дали», не уточняется. Мост Фрэнсиса Скотта Ки с одним из самых длинных в мире пролетов (366 метров) был построен в середине 1970-х годов. Мост, общая длина которого 2632 метра, носит имя поэта XIX века — автора слов гимна США.
Подписывайтесь на наш ютьюб-канал