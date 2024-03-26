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«Это выглядело как сцена из боевика»
В Балтиморе контейнеровоз снес автомобильный мост
1 минута
13:05, 26 марта 2024
В Балтиморе, штат Мэриленд, контейнеровоз «Дали» в ночь на 26 марта врезался в опору моста Фрэнсиса Скотта Ки. Из-за столкновения мост обрушился, несколько автомобилей упали в воду. Двух человек удалось спасти, семеро числятся пропавшими без вести. «Вы и подумать не могли, что увидите, как на самом деле рушится мост Ки. Это выглядело как какая-то сцена из боевика», —
сказал
мэр Балтимора Брэндон Скотт, добавив, что произошедшее — «немыслимая трагедия». Причины произошедшего пока не сообщаются. Контейнеровоз шел из Балтимора на Шри-Ланку, известно, что на мостике в момент столкновения штатно несли вахту два члена экипажа. Есть ли пострадавшие на «Дали», не уточняется. Мост Фрэнсиса Скотта Ки с одним из самых длинных в мире пролетов (366 метров) был построен в середине 1970-х годов. Мост, общая длина которого 2632 метра, носит имя поэта XIX века — автора слов гимна США.
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