В Токио при посадке в аэропорту загорелся самолет. Всех пассажиров удалось эвакуировать. Посмотрите, как это выглядело

Пассажирский самолет Japan Airlines (JAL) загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио вечером 2 января. Предположительно, лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны Японии. Все 367 пассажиров и членов экипажа лайнера эвакуированы.