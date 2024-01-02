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В Токио при посадке в аэропорту загорелся самолет. Всех пассажиров удалось эвакуировать. Посмотрите, как это выглядело
55 секунд
10:43, 2 января 2024
Пассажирский самолет Japan Airlines (JAL) загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио вечером 2 января. Предположительно, лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны Японии. Все 367 пассажиров и членов экипажа лайнера эвакуированы.
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