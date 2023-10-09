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Боевики ХАМАС берут в заложники даже детей На этих кадрах — дети из четырех семей, похищенные террористами

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Напавшие на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники десятки израильтян. Среди тех, кого удерживают террористы, есть военные и гражданские, мужчины, женщины и дети. На этих кадрах дети из четырех семей, которых похитили боевики. Сколько точно израильтян оказались в заложниках, до сих пор неизвестно.
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