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В Афганистане произошло сильное землетрясение. Погибли больше двух тысяч человек
Кадры из зоны бедствия
1 минута
13:21, 8 октября 2023
В Афганистане 7 октября произошло землетрясение магнитудой 6,3. Его эпицентр находился недалеко от города Герат на западе страны. В результате землетрясения погибли более двух тысяч человек, около 10 тысяч пострадали.
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