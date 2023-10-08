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В Афганистане произошло сильное землетрясение. Погибли больше двух тысяч человек Кадры из зоны бедствия

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В Афганистане 7 октября произошло землетрясение магнитудой 6,3. Его эпицентр находился недалеко от города Герат на западе страны. В результате землетрясения погибли более двух тысяч человек, около 10 тысяч пострадали.