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«Моше Израилевич» Чубайс — чего он удрал? Деятели культуры — уезжайте
Путин выступил на экономическом (да-да, экономическом) форуме. Посмотрите, как это было
2 минуты
13:19, 12 сентября 2023
Президент РФ Владимир Путин 12 сентября выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он прокомментировал отъезд из России Анатолия Чубайса, сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа и деятелей культуры. Рассказал о разработке в России оружия «на новых физических принципах», назвал ошибкой вторжение советских войск в Венгрию и Чехословакию, а также перепутал Льва Троцкого (Бронштейна) с немецким социал-демократом Эдуардом Бернштейном. «Медуза» собрала самые поразительные цитаты из этого выступления.
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