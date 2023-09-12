Президент РФ Владимир Путин 12 сентября выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он прокомментировал отъезд из России Анатолия Чубайса, сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа и деятелей культуры. Рассказал о разработке в России оружия «на новых физических принципах», назвал ошибкой вторжение советских войск в Венгрию и Чехословакию, а также перепутал Льва Троцкого (Бронштейна) с немецким социал-демократом Эдуардом Бернштейном. «Медуза» собрала самые поразительные цитаты из этого выступления.