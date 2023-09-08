Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Поддержать
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Сильнейший за 140 лет ливень в Гонконге. Улицы и станции метро затоплены, школы закрыты, биржа отменила торги
Вот как это выглядит
1 минута
12:00, 8 сентября 2023
За сутки в Гонконге выпала почти четверть годовой нормы осадков. Многие улицы полностью оказались под водой, а станции метро затопило. Власти Гонконга призвали жителей по возможности не покидать дома и попросили работодателей разрешить сотрудникам работать удаленно. Занятия в школах 8 сентября отменены, а торги на Гонконгской бирже — одной из важнейших в мире — не проводятся. От непогоды пострадали как минимум 110 человек, известно о двух погибших. Как
отмечает
Bloomberg, в Гонконге еще не успели полностью ликвидировать последствия мощного тайфуна «Саола», обрушившегося на остров неделю назад. Причем если о приближении «Саолы» было объявлено заранее и у жителей была возможность подготовиться, то предупреждение о сильнейшем ливне власти Гонконга выпустили лишь незадолго до его начала.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам