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Сильнейший за 140 лет ливень в Гонконге. Улицы и станции метро затоплены, школы закрыты, биржа отменила торги Вот как это выглядит

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За сутки в Гонконге выпала почти четверть годовой нормы осадков. Многие улицы полностью оказались под водой, а станции метро затопило. Власти Гонконга призвали жителей по возможности не покидать дома и попросили работодателей разрешить сотрудникам работать удаленно. Занятия в школах 8 сентября отменены, а торги на Гонконгской бирже — одной из важнейших в мире — не проводятся. От непогоды пострадали как минимум 110 человек, известно о двух погибших. Как отмечает Bloomberg, в Гонконге еще не успели полностью ликвидировать последствия мощного тайфуна «Саола», обрушившегося на остров неделю назад. Причем если о приближении «Саолы» было объявлено заранее и у жителей была возможность подготовиться, то предупреждение о сильнейшем ливне власти Гонконга выпустили лишь незадолго до его начала.
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