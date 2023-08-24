Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал крушение в Тверской области бизнес-джета, среди пассажиров которого числился основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Путин выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что среди пассажиров находились сотрудники ЧВК, которые «внесли существенный вклад» в войну России против Украины. Говоря о Пригожине, президент добавил, что «это был человек сложной судьбы», который добивался «нужных результатов».