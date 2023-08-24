Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Поддержать
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
«Это был человек сложной судьбы». Путин — о Пригожине
2 минуты
17:19, 24 августа 2023
Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал крушение в Тверской области бизнес-джета, среди пассажиров которого числился основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Путин выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что среди пассажиров находились сотрудники ЧВК, которые «внесли существенный вклад» в войну России против Украины. Говоря о Пригожине, президент добавил, что «это был человек сложной судьбы», который добивался «нужных результатов».
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам