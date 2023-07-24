«БПЛА, прикиньте? Что-то у нас взорвалось» Жители Москвы сняли на видео атаку на Москву (да-да, уже не первую)

В ночь на 24 июля в Москве взорвались два беспилотника. Один из них упал на Комсомольском проспекте (предполагается, что рядом базируется хакерская группировка Fancy Bear или APT28, состоящая из кадровых офицеров российской военной разведки). Второй дрон попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева.