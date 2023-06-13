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Путин вручил госпремию Эрнсту. Гендиректор Первого канала произнес патриотическую речь: «Нашей стране история бросила вызов, и мы этот вызов приняли» Жена Эрнста Софья плакала, глядя на это (и мы ее понимаем)

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В День России в Кремле прошла церемония вручения Государственных премий. Среди лауреатов были создатели фильма «Вызов» — автор идеи и продюсер Константин Эрнст, режиссер Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд. Эрнст, получая премию, поблагодарил бывшего главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и президента РФ, отметив, что именно Владимир Путин одобрил идею снять фильм на МКС. Жена Эрнста Софья, сидевшая в зале, снимала происходящее на телефон и плакала.
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