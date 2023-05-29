На севере Косова сербские активисты вступили в столкновения с миротворцами KFOR. Десятки человек получили ранения

На севере Косова произошли столкновения между сербскими активистами и миротворцами KFOR. Демонстранты уже несколько дней пытаются блокировать административные здания — в знак несогласия с результатами местных выборов, на которых победили проалбанские кандидаты (сами сербы голосование бойкотировали). В результате столкновений 29 мая пострадали около 25 миротворцев и свыше 50 сербов. Президент Сербии Александр Вучич обвинил власти Косова в попытке поссорить Сербию и НАТО.

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