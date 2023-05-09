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Путин много лет выступает на парадах Победы с пространными речами. В современной России за такие рассуждения о войне и мире сажают в тюрьму
Смотрите сами
4 минуты
16:20, 9 мая 2023
Путин произнес первую речь на параде Победы в 2000-м. За два месяца до этого его впервые избрали президентом. С тех пор каждый год (с четырехлетним перерывом, когда президентом был Медведев) Путин 9 мая рассуждает о войне, мире и необходимости помнить уроки Великой Отечественной. За некоторые слова, которые он произносил когда-то, в современной России сажают в тюрьму.
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