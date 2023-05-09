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Маршируют девчонки из детских садов
В России отмечают 9 Мая — в автобусе и трамвае, который «едет домой с победой»
2 минуты
15:29, 9 мая 2023
Власти России уже много лет провозглашают 9 Мая главным праздником в стране. В 2023 году на фоне продолжающегося вторжения войск РФ в Украину официальная программа празднования Дня Победы во многих регионах была сокращена. Однако сотни разных мероприятий, включая парады дошколят и заплывы «моржей» с портретами участников войны, все-таки провели. Посмотрите, как это выглядело.
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