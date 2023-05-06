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Коронация Карла III и королевы-консорта Камиллы. Самые яркие моменты
3 минуты
14:47, 6 мая 2023
В Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая прошла церемония коронации Карла III и королевы-консорта Камиллы. Карл стал сороковым монархом на британском троне. Гостями церемонии были более двух тысяч человек, а трансляцию смотрели по всему миру. Предыдущая коронация британского монарха состоялась почти 70 лет назад, когда в 1953 году на престол взошла мать Карла III Елизавета II.
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