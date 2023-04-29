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На нефтебазе в Севастополе произошел пожар из-за атаки дрона. Вот как это выглядело

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В Севастополе утром 29 апреля загорелась нефтебаза. Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пожар произошел из-за попадания беспилотника. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. По данным местных властей, пострадавших нет.
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