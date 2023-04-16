«Однажды мы все умрем, и однажды мы все воскреснем» На Пасху жителям Мелитополя показали обращение убитого Владлена Татарского

В оккупированном Мелитополе на уличном экране на Пасху показали обращение «военкора» Владлена Татарского, убитого в Петербурге 2 апреля. «Однажды мы все умрем, и однажды мы все воскреснем, в этом благая весть», — говорит он. И называет среди тех, кто, по его мнению, должен вернуться к жизни, убитых командиров из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Все воскреснут, все вместе будем в одном строю», — заявляет Татарский.