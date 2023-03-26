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Взрыв в Киреевске. В городе под Тулой упал беспилотник со взрывчаткой
1 минута
15:17, 26 марта 2023
В Киреевске Тульской области днем 26 марта произошел взрыв. По предварительной информации, упал беспилотник Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой. На месте взрыва образовалась 15-метровая воронка. По последним данным властей, пострадали три человека. Несколько домов повреждены.
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