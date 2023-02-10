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«Вам не стыдно?» Реакция бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на 22-летний приговор

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Суд в Московской области приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы по обвинению в организации убийств двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Бывший помощник Фургала Андрей Карепов получил 21 год, остальные фигуранты — 17 и девять с половиной лет. Фургал после оглашения приговора спросил судью, не стыдно ли ему за такое решение.
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