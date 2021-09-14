Байден вспомнил, как боролся с Трампом за пост президента США. И перекрестился

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Президент США Джо Байден выступил на митинге в Калифорнии с призывом поддержать губернатора-демократа Гэвина Ньюсома накануне объявленного в штате голосования по вопросу его досрочной отставки. Байден заявил, что кандидат от республиканцев, который хочет занять место Ньюсома — «практически клон» предыдущего президента страны Дональда Трампа. Вспомнив, как ему самому пришлось бороться с Трампом на выборах, Байден перекрестился. Всеобщее голосование по вопросу отставки Ньюсома состоится 14 августа.

Президент США Джо Байден выступил на митинге в Калифорнии с призывом поддержать губернатора-демократа Гэвина Ньюсома накануне объявленного в штате голосования по вопросу его досрочной отставки. Байден заявил, что основной кандидат от республиканцев, который хочет занять место Ньюсома — «практически клон» предыдущего президента страны Дональда Трампа. Вспомнив, как ему самому пришлось бороться с Трампом на выборах, Байден перекрестился. Всеобщее голосование по вопросу отставки Ньюсома состоится 14 августа.

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