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Похороны принца Филиппа — мужа британской королевы Елизаветы II. Вот как это было
2 минуты
17:40, 17 апреля 2021
В Великобритании
похоронили
супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Церемония прощания прошла в Виндзоре. Гроб привезли на отпевание на модифицированном Land Rover Defender, дизайн которого изменил сам герцог. В церемонии прощания приняли участие сотни военнослужащих, в том числе представители королевского военно-морского флота Великобритании, где служил супруг королевы. Но на отпевании присутствовали лишь 30 близких родственников — из-за ограничений в связи с коронавирусом. Принца Филиппа похоронили в подземной усыпальнице в часовне Святого Георгия возле Виндзорского замка.
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