«Вот тебе комсомольское задание: соблазняй!» Алена Михайлова из «Чик» репетирует роль уголовницы перед Хабенским и Бурковским. Фрагмент сериала «За час до рассвета»

На сервисах more.tv, Wink и «Кинопоиск HD» вышли первые эпизоды сериала Игоря Зайцева «За час до рассвета» (позже его покажут на НТВ). Действие происходит в 1946 году. Лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) после войны идет на работу в милицию, его начальником становится жесткий майор Шумейко (Константин Хабенский). Вместе им предстоит разобраться с бандой преступника по кличке Клещ. Также в сериале сыграли Алена Михайлова («Чики»), Артур Смольянинов, Агния Дитковските и другие. «Медуза» представляет фрагмент сериала, в котором Журавлев и Ольга (героиня Михайловой) пытаются вжиться в роли уголовников, чтобы внедриться в группировку.

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