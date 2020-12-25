26 декабря на «Кинопоиск HD» выходит специальный новогодний эпизод «Последнего министра» — сериала о главе министерства перспективного планирования Евгении Тихомирове, который старается изменить жизнь людей к лучшему, но что-то все время идет не так. В новогодней серии Тихомиров внезапно отменяет праздники — и вся страна его теперь ненавидит. 31 декабря министерство собирается на срочное совещание, где пытается решить, как спасти его репутацию. Режиссер и сценарист эпизода — Роман Волобуев. Главные роли, как и в первом сезоне сериала, играют Ян Цапник, Ольга Сутулова, Сергей Епишев, Сергей Степин и другие. «Медуза» публикует фрагмент серии, в котором замминистра Илья Викентьев выступает с эмоциональной речью на совещании.

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