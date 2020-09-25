«Battle» — документальный фильм о советском режиссере Сергее Бондарчуке. Авторы картины — Антон Желнов, Денис Катаев, режиссер — Илья Белов, продюсер — Федор Бондарчук. По словам создателей фильма, картина будет отличаться от традиционных байопиков. Основные события происходят в 1960-е, когда режиссер получил премию «Оскар» за «Войну и мир» и стал кинематографистом мирового уровня, связывающим Советский Союз и США во время Холодной войны. В фильме о Бондарчуке рассказывают Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Катарина Кубрик, Марта Де Лаурентис, Клод Лелуш, Жоэль Шапрон. Съемки проходили в Великобритании, США, Франции, Италии и Румынии. «Медуза» представляет премьеру трейлера в 100-летний юбилей режиссера.

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