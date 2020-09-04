5 ноября в прокат выходит фильм «Побочный эффект» — это дебютная режиссерская работа Алексея Казакова, сценариста фильмов «Горько!», «Горько! 2» и «Самый лучший день». Главные герои — архитектор Андрей и его жена Ольга переживают страшное ограбление. Чтобы справиться с травмой, Андрей обращается к загадочной Маре, которая приглашает пару пожить в ее квартире в Доме на набережной в Москве. Но здесь их ждет кое-что более страшное. Главные роли сыграли актер и режиссер Семен Серзин (Андрей), актриса «Гоголь-центра» Александра Ревенко (Мара) и актриса Мастерской Брусникина Марина Васильева (Ольга). Российская премьера фильма прошла 3 сентября на фестивале Strelka Film Festival. «Медуза» представляет фрагмент фильма, в котором Мара преследует одну из своих жертв.

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