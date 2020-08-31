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На Тайване воздушный змей унес трехлетнюю девочку в небо. Было очень страшно — но все закончилось благополучно
45 секунд
10:34, 31 августа 2020
Внимание! Просим чувствительных людей не смотреть это видео. 30 августа на Тайване проходил фестиваль воздушных змеев. Один из змеев каким-то образом зацепил трехлетнюю зрительницу и поднял в небо! Ребенку, оказавшемуся на высоте более 30 метров (это примерно высота 10-этажного дома), и очевидцам происшествия было очень-очень страшно. К счастью, девочка благополучно приземлилась и не пострадала, по крайней мере — физически.
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