Компания «Вольга» 6 августа планирует выпустить в российский прокат триллер режиссера Деррика Борте «Неистовый». История начинается с перепалки двух водителей на дороге — женщины (Карен Писториус) с сыном в машине и мужчины, у которого, по его словам «был плохой день» (Рассел Кроу). Мужчина начинает преследовать машину обидчицы — и ситуация выходит из-под контроля. «Медуза» публикует фрагмент фильма, в котором героиня пытается позвать на помощь едущего рядом с ней полицейского.

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