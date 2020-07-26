Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
Войти
новости
Шестилетний американец спас сестру, а приморские рыбаки — выдренка. И другие хорошие новости этой недели
2 минуты
10:05, 26 июля 2020
Рамзан Кадыров
стал генерал-майором
, возможно, что уже дважды генерал-майором. Ritter Sport
отвоевал
у Milka права на квадратный шоколад, а россиянам с 1 августа разрешили
летать в три страны
— Турцию, Великобританию и
Танзанию
(!). Но это еще не все хорошие новости этой недели. Например, в США 6-летний Бриджер Уолкер спас младшую сестру от злой собаки, но пострадал сам. Поступок Уолкера по достоинству оценили супергерои. В России рыбаки спасли выдренка, а в ЮАР волонтеры сделали 304 тысячи бургеров для бездомных. Смотрите эти и другие хорошие новости в видео «Медузы».
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам