Перейти к материалам
новости

Шестилетний американец спас сестру, а приморские рыбаки — выдренка. И другие хорошие новости этой недели

2 минуты
Рамзан Кадыров стал генерал-майором, возможно, что уже дважды генерал-майором. Ritter Sport отвоевал у Milka права на квадратный шоколад, а россиянам с 1 августа разрешили летать в три страны — Турцию, Великобританию и Танзанию (!). Но это еще не все хорошие новости этой недели. Например, в США 6-летний Бриджер Уолкер спас младшую сестру от злой собаки, но пострадал сам. Поступок Уолкера по достоинству оценили супергерои. В России рыбаки спасли выдренка, а в ЮАР волонтеры сделали 304 тысячи бургеров для бездомных. Смотрите эти и другие хорошие новости в видео «Медузы».
Подписывайтесь на наш Youtube