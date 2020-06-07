Устали от сообщений про коронавирус и голосование по Конституции? Вот только хорошие новости этой недели

На этой неделе были новости не только про протесты в США, коронавирус и подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию России, но и другие. В Англии начали продавать двухметровые сэндвичи, в испанском заповеднике родился белый львенок, а в Московском зоопарке панды поправились на 20 килограмм, и все этому только рады. Эти и другие, но исключительно хорошие, новости в нашем видео.

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