Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Москвичам разрешили гулять, а SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС. Но это еще не все хорошие новости этой недели!
2 минуты
11:33, 31 мая 2020
На этой неделе мэрия Москвы объявила, что жителям города впервые с момента введения пропускного режима
разрешат гулять
, пусть даже и по графику. Также на этой неделе SpaceX
впервые отправила
астронавтов на МКС, пусть и не с первой попытки. Но это не все хорошие новости! В США спасли 1000 цыплят, которых хотели усыпить, в Италии под виноградником обнаружили римскую мозаику, а в Нидерландах плюшевых медведей прокатили на американских горках. Смотрите эти и другие (но только хорошие!) новости в нашем видео.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам