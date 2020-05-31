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Москвичам разрешили гулять, а SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС. Но это еще не все хорошие новости этой недели!

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На этой неделе мэрия Москвы объявила, что жителям города впервые с момента введения пропускного режима разрешат гулять, пусть даже и по графику. Также на этой неделе SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС, пусть и не с первой попытки. Но это не все хорошие новости! В США спасли 1000 цыплят, которых хотели усыпить, в Италии под виноградником обнаружили римскую мозаику, а в Нидерландах плюшевых медведей прокатили на американских горках. Смотрите эти и другие (но только хорошие!) новости в нашем видео.
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