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Андреа Бочелли дал концерт в пустом Миланском соборе. Его услышали миллионы людей

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Тенор Андреа Бочелли 12 апреля дал пасхальный концерт в Миланском соборе. Из-за пандемии коронавируса собор закрыт, но для Боччелли и аккомпанировавшего ему органиста Эмануэле Вианелли власти города сделали исключение. Хотя Бочелли пел в пустом соборе, его услышали по всему миру. Трансляция концерта набрала на ютьюбе, по состоянию на середину дня 13 апреля, более 26 миллионов просмотров.
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