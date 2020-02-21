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«Для чего тебе оружие? Ты убийца?» «Преступный человек» — нуар на грузинском языке о свидетеле убийства, который все время возвращается на место преступления. Трейлер

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2 апреля в прокат выходит фильм российского режиссера Дмитрия Мамулии «Преступный человек», премьера которого состоялась в 2019 году на Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты». Главный герой случайно становится свидетелем убийства известного вратаря. Это преступление меняет его жизнь, но он не сообщает в полицию, а беспрерывно наблюдает за родными погибшего, приходит к нему на похороны и каждый день возвращается на место преступления. Фильм снят в Грузии и на грузинском языке. «Медуза» представляет премьеру трейлера с русскими субтитрами.
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