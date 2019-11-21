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Видели, как проводят пит-стоп в «Формуле 1»? А теперь посмотрите, как это выглядит на борту самолета — в невесомости!
1 минута
14:58, 21 ноября 2019
Представьте, что вам нужно заменить колесо у автомобиля. Легко справитесь? А если на высоте 10 тысяч метров? А в невесомости? Команда Aston Martin Red Bull Racing показала, что и это возможно! Правда, для этого механикам пришлось пройти курс тренировок в подмосковном Звездном городке, а затем отправиться в полет на специальном самолете Ил-76 МДК, который используют для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости. Пит-стоп в невесомости прошел успешно (и очень красиво!).
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