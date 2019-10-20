«Журналист малограмотный, читать противно». Сотрудники «Медузы» читают отзывы на свои материалы

«Медузе» исполнилось пять лет! За это время читатели прислали нам около 23 тысяч сообщений с реакцией на новости, статьи, игры, дизайн издания — и даже на самих журналистов (чтобы отправить письмо, нужно нажать кнопку «Напишите нам», которая есть под каждым материалом). Разумеется, читатели в основном недовольны: если все хорошо, зачем что-то писать (кстати, не думайте так! пишите, пожалуйста, и о приятном). Редакция «Медузы» выбрала некоторые письма — и попросила авторов материалов, к которым они обращены, зачитать их перед камерой.

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