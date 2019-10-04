«Аэронавты»: Эдди Редмэйн и Филисити Джонс преодолевают бури и холод на воздушном шаре Премьера дублированного трейлера на «Медузе»

5 декабря в российский прокат выходит приключенческий фильм Тома Харпера «Аэронавты» — со звездой «Фантастических тварей» Эдди Редмэйном и номинанткой на «Оскар» за роль во «Вселенной Стивена Хокинга» Фелисити Джонс. Действие происходит в Лондоне, в 1862 году. Метеоролог и увлеченная управлением воздушных шаров девушка отправляются в путешествие на аэростате. Им грозят бури, разреженный воздух и другие опасности. История основана на реальных событиях. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.

Подписывайтесь на наш Youtube