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«Аэронавты»: Эдди Редмэйн и Филисити Джонс преодолевают бури и холод на воздушном шаре
Премьера дублированного трейлера на «Медузе»
2 минуты
10:14, 4 октября 2019
5 декабря в российский прокат выходит приключенческий фильм Тома Харпера «Аэронавты» — со звездой «Фантастических тварей» Эдди Редмэйном и номинанткой на «Оскар» за роль во «Вселенной Стивена Хокинга» Фелисити Джонс. Действие происходит в Лондоне, в 1862 году. Метеоролог и увлеченная управлением воздушных шаров девушка отправляются в путешествие на аэростате. Им грозят бури, разреженный воздух и другие опасности. История основана на реальных событиях. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.
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