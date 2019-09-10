«Идеальный пациент» Михаэля Хофстрема. Премьера трейлера на «Медузе»

«Идеальный пациент» режиссера Микаэля Хофстрема («1408», «План побега») рассказывает историю самого громкого судебного скандала в Швеции. В начале 1990-х годов Томас Квик после ограбления банка попал в психиатрическую клинику, где признался более чем в 30 убийствах. Веских улик против Квика не было, но на основании показаний его признали виновным в убийствах и отправили на принудительное лечение. Спустя несколько лет Квик от показаний отказался. Швеция планирует выдвинуть «Идеального пациента» на «Оскар». В России фильм выйдет в прокат 14 ноября. «Медуза» представляет премьеру трейлера.

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