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«Прошло три года» — последний документальный фильм Александра Расторгуева
Премьера трейлера на «Медузе»
47 секунд
09:31, 26 июля 2019
«Прошло три года» — документальный фильм журналиста
Александра Расторгуева
о жизни матери-одиночки Александры Стриженовой. Дочь советской актрисы Натальи Стриженовой, прославившаяся в телевизионных ток-шоу, показана здесь с другой стороны: она живет в неопрятном доме в Подмосковье, ругается с мужем и страдает от непонимания окружающих. Через три года зритель видит ее вновь — в другом месте, с новым ребенком и другим мужчиной, но почти в тех же обстоятельствах. Это последняя документальная работа Александра Расторгуева, которую он успел закончить перед гибелью — его убили 31 июля 2018 года в ЦАР. Премьера фильма состоится 29 июля в ночном эфире канала ТВ-3, также он будет целиком доступен на «Медузе». Не пропустите.
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