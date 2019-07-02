На первой сессии нового Европарламента исполнили гимн Европы. Депутаты из партии «Брекзита» повернулись спиной к музыкантам

В Страсбурге 2 июля открылась первая сессия Европарламента нового созыва. На торжественной церемонии исполнили «Оду к радости» — гимн Европы. Представители партии «Брекзита», как и остальные депутаты, встали со своих мест, но затем повернулись спиной к музыкантам, исполнявшим гимн. Великобритания должна была выйти из ЕС до выборов в Европарламент, прошедших в мае, однако процесс затянулся, британцам пришлось голосовать, и партия «Брекзита» во главе с Найджелом Фараджем заняла 28 мест в законодательном органе ЕС.

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