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«Уйди в отставку! Какое ты вообще имеешь моральное право после этого работать?»
Валентина Матвиенко — о главе района в Хакасии, обвиняемом в нападении на журналиста
51 секунда
11:55, 29 мая 2019
В Совете Федерации обсудили (и осудили) главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, обвиняемого
в нападении на журналиста
телеканала «Россия 24». «Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами…» — сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, добавив, что Зайцев должен подать в отставку. Главу Ширинского района уже исключили из «Единой России». Зайцев, в свою очередь,
требует завести дело
на журналиста за оскорбление представителя власти.
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