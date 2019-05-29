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«Уйди в отставку! Какое ты вообще имеешь моральное право после этого работать?» Валентина Матвиенко — о главе района в Хакасии, обвиняемом в нападении на журналиста

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В Совете Федерации обсудили (и осудили) главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, обвиняемого в нападении на журналиста телеканала «Россия 24». «Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами…» — сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, добавив, что Зайцев должен подать в отставку. Главу Ширинского района уже исключили из «Единой России». Зайцев, в свою очередь, требует завести дело на журналиста за оскорбление представителя власти.
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