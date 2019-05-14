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шапито

Не только телефоны могут быть раскладушками. Lenovo показала прототип ноутбука с гибким экраном

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Китайская компания Lenovo показала прототип первого компьютера с гибким экраном. В сложенном виде у компьютера два экрана с диагональю 9,6 дюйма каждый. Его можно использовать как книгу, превратить в ноутбук (тогда один из экранов станет клавиатурой) или планшет (в полностью развернутом виде размер экрана — 13,3 дюйма). Компания рассчитывает, что пользователи не будут расставаться с устройством с утра до ночи. Продажи планируют начать в 2020 году. В Lenovo, пишет The Verge, заверили, что успеют провести все проверки, чтобы не повторить неудачный опыт Samsung с ее первым смартфоном с гибким экраном.
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