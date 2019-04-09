12 июня в прокат выйдет новый фильм Педро Альмодовара «Боль и слава» — это история режиссера, который больше не может снимать кино; он вспоминает свою жизнь, самые важные события и встречи. Главные роли в картине исполнили Антонио Бандерас и Пенелопа Крус, ранее уже не раз снимавшиеся у режиссера. Действия фильма разворачиваются на киностудии El Deseo, которую в 1986 году основали братья Альмодовары.

Подписывайтесь на наш Youtube