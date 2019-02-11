Натали Портман играет поп-звезду, пережившую стрельбу в школе Премьера трейлера «Vox Lux» на «Медузе»

7 марта в прокат выходит фильм режиссера Брэйди Корбета «Vox Lux». Это история певицы по имени Селеста, которая в детстве чудом уцелела во время стрельбы в школе и прославилась благодаря песне о пережитой трагедии. Главные роли сыграли Натали Портман, Джуд Лоу, Стэйси Мартин и Уиллем Дефо. Песни к фильму написала австралийская певица Сиа, а спела сама Портман. Российская премьера картины состоится 4 марта в «Гоголь-центре». «Медуза» представляет русскоязычный трейлер «Vox Lux».













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