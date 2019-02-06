7 марта в российский прокат выходит фильм шведского режиссера Тувы Новотны «Здесь была Бритт-Мари». Это экранизация романа Фредрика Бакмана, автора книг «Вторая жизнь Уве» и «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения». Бритт-Мари, героиня двух произведений Бакмана, 40 лет живет в идеальном браке и фанатично занимается домашним хозяйством — а затем узнает об измене мужа и решает кардинально изменить жизнь, переехав в другой город. Главную роль исполнила Пернилла Аугуст, известная по роли матери Энакина Скайуокера в двух эпизодах «Звездных войн». «Медуза» представляет русскоязычный трейлер фильма.













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