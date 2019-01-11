Теннисист Энди Маррей объявил о планах завершить карьеру. На пресс-конференции он не смог сдержать слез

Теннисист Энди Маррей на пресс-конференции перед Открытым чемпионатом Австралии объявил, что, возможно, это его последний большой турнир. По словам Маррея, он не смог полностью восстановиться после травмы и испытывает сильную боль. Теннисист рассказал, что рассчитывает завершить карьеру после Уимблдона, который проходит в первой половине июля, однако не исключил, что из-за боли прекратить выступления придется раньше. Говоря об этом, Маррей — победитель двух турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион — не смог сдержать слез.

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