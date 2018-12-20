Алексей Серебряков в драме о вражде поколений и смертельной болезни. Премьера трейлера фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги»

В марте 2019 года в прокат выходит «Ван Гоги» — фильм сценариста «Ассы» и продюсера «Страны глухих» Сергея Ливнева. По сюжету 53-летний сын и 79-летний отец, которые годами не общались, вынужденно сближаются из-за смертельной болезни отца. Главные роли в картине сыграли Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский, музыку написал Леонид Десятников. «Медуза» представляет трейлер «Ван Гоги».













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