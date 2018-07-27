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КНДР вернула США останки 55 американских военных, погибших в корейской войне

53 секунды
11:43, 27 июля 2018
Специальным рейсом из КНДР на базу ВВС США Осан доставлены останки 55 американских военнослужащих, погибших в корейской войне 1950-1953 годов. Военнослужащие США принимали в ней участие в составе миротворческих сил ООН. Самолет из КНДР встречал почетный караул. О возвращении останков президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились на саммите в Сингапуре 12 июня. Личности погибших военных установит генетическая экспертиза.
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