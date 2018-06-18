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Фильм «Пылающий» — психологический триллер по рассказу Харуки Мураками Премьера трейлера на «Медузе»
20 июня в Гоголь-центре состоится премьера фильма корейского режиссера Ли Чан-дона «Пылающий» по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». Картина рассказывает о дружбе трех необычных молодых людей — и о тайнах, которые скрывает каждый из них. В 2018 году фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и установил рекорд рейтинга международного жюри критиков издания Screen International, набрав 3,8 балла из 4 возможных. В российский прокат картина выйдет 5 июля. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера «Пылающего».