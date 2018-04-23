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Играть в шахматы и определять время по стрелочным часам. Что еще люди старшего поколения делают лучше молодежи
Люди старше 55 лет лучше 25-35-летних умеют играть в шахматы, гладить рубашки, пришивать пуговицы, пользоваться столовыми приборами и многое другое. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Bupa, специализирующейся на медицинском страховании, среди 2000 человек. Респондентов спрашивали, могут ли они уверенно выполнить то или иное действие. Опрос проводился в преддверии Дня открытых дверей в домах для престарелых, в рамках которого жителей Великобритании призывают посетить такие пансионаты и пообщаться с их жителями и персоналом.