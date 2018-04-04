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Переполненные поезда и многокилометровые пробки. Во Франции бастуют железнодорожники

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12:58, 4 апреля 2018
Во Франции 3 апреля началась двухдневная забастовка железнодорожников. Отменены 87% высокоскоростных поездов TGV и 80% региональных поездов, нарушен график движения поездов Eurostar из Парижа. Забастовку объявили четыре профсоюза в знак протеста против планов правительства реформировать государственную железнодорожную компанию SNCF. Участники акций протеста опасаются, что реформа приведет к приватизации SNCF, хотя власти это отрицают. Двухдневные забастовки железнодорожники планируют проводить до конца июня. Следующая акция намечена на 8-9 апреля.
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