новости
Главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву грозит 9 лет колонии по обвинению в изготовлении детской порнографии. Дело называют сфабрикованным
В Петрозаводске завершается суд над главой карельского «Мемориала» Юрием Дмитриевым. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии за снимки приемной дочери. Дмитриев вину категорически отрицает, указывая, что фотографировал девочку для того, чтобы контролировать ее развитие. «Мемориал» назвал дело сфабрикованным. Обвинение просит приговорить Дмитриева к девяти годам колонии. 27 марта глава карельского «Мемориала» выступил с последним словом. Приговор, как ожидается, огласят 3 апреля.